POL-PPRP: Ladendieb wird handgreiflich und leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Am 10.01.2026 kam es gegen 12:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Zollhofstraße zu einem Ladendiebstahl durch einen 57-jährigen Mann aus Ludwigshafen. Als die Filialleitung versuchte, den Mann am Verlassen des Geschäfts zu hindern, griff dieser das Personal an und konnte so aus dem Geschäft flüchten.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige auf der Straße durch verständigte Polizeikräfte festgestellt und kontrolliert werden. Dabei leistete der Mann Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.

Auf der Polizeidienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss sich nun wegen Räuberischen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

