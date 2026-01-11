PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendieb wird handgreiflich und leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Am 10.01.2026 kam es gegen 12:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Zollhofstraße zu einem Ladendiebstahl durch einen 57-jährigen Mann aus Ludwigshafen. Als die Filialleitung versuchte, den Mann am Verlassen des Geschäfts zu hindern, griff dieser das Personal an und konnte so aus dem Geschäft flüchten.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige auf der Straße durch verständigte Polizeikräfte festgestellt und kontrolliert werden. Dabei leistete der Mann Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.

Auf der Polizeidienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss sich nun wegen Räuberischen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Peter Gleber
Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 04:13

    POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlchkeitsfahndung nach Vermisstem 45-jährigen aus Speyer

    Speyer (ots) - Nachtrag zur Meldung vom 10.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6193696 Der am 10.01.2026 als vermisst gemeldete 45-Jährige konnte wohlbehalten in Speyer angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher eingestellt. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 11:13

    POL-PPRP: Jugendlicher am Hauptbahnhof angegriffen

    Ludwigshafen (ots) - Am 09.01.2026 gegen 13:45 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes Ludwigshafen von mehreren, bislang unbekannten Jugendlichen, körperlich angegriffen. Zeugen konnten den ersten Angriff zunächst unterbinden, sodass die Person auf das Gelände des Hauptbahnhofes flüchten konnte. Er wurde jedoch von den Tätern verfolgt und ein weiteres Mal angegriffen. Als die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren