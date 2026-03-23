Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Uslar (ots)

Uslar, (go), Kurze Straße/Zur Schwarzen Erde/Auschnippe, Zeitraum zwischen Freitag, dem 20.03.2026, 11:10 Uhr und Samstag, dem 21.03.2026, 21:54 Uhr. Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis verzeichnete die Uslarer Polizeidienststelle am letzten Wochenende. Ein 43- jähriger PKW Fahrer aus Bulgarien, ein 26- jähriger PKW Fahrer aus Uslar, ein 29- jähriger PKW Fahrer sowie eine 62- jährige PKW Fahrerin, beide aus einem Uslarer Ortsteil, fuhren im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol standen und zum Teil keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnten. Bei allen Fahrzeugführern wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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