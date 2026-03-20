Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Werra-Meißner-Kreis: Raub mit Messer auf eine Tankstelle in Witzenhausen

Kassel (ots)

Am Freitagabend, 20.03.2026, gegen 20:55 Uhr, kam es zu einem Raub mit einem Messer auf eine Tankstelle in der Walburger Straße in Witzenhausen.

Den ersten Ermittlungen zufolge betrat ein männlicher Täter die Tankstelle und erbeutete unter Vorzeigen eines Messers Bargeld aus den Kassen. Mit dem Bargeld flüchtete er fußläufig vom Tatort in Richtung Innenstadt. Über ein mitgeführtes Behältnis ist nichts bekannt. Bzgl. der Höhe des Raubgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Der bislang unbekannte männliche Täter war ca. 180 cm groß und von athletischer Statur. Er war mit einer dunkelgrauen Stoffjacke mit Kapuze, einer schwarzen Trainingshose mit einer auffällig weißen Applikation auf dem linken Hosenbein, weißen Socken und schwarzen Schuhen bekleidet. Unter der Kapuze trug er zudem eine Basecap. Außerdem war sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch bedeckt. Der Täter sprach akzentfrei deutsch und rief osteuropäische Schimpfwörter.

Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Wahrnehmungen in Witzenhausen gemacht haben, Hinweise zu dem unbekannten Täter oder sonstige sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Witzenhausen unter 05542/9304-0 in Verbindung zu setzen.

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