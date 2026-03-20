Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ausgebüxter Pfau sorgt für Aufsehen und Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 44

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Kassel (ots)

Volkmarsen/ Warburg (A44):

Für eine eher ungewöhnliche Rundfunkwarnmeldung hat am heutigen Freitagmorgen ein ausgebüxter Pfau gesorgt, der auf der Autobahn 44 bei Volkmarsen unterwegs war. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 9 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert und von einem Vogelstrauß berichtet, der zwischen den Anschlussstellen Breuna und Warburg über den rechten Fahrstreifen und den Standstreifen laufen soll. Wie die hinzugeeilten Streifen der Polizeiautobahnstation Baunatal feststellten, handelte es sich bei dem Tier, das sich bei ihrem Eintreffen bereits in etwas weniger gefährlichen Gefilden neben der Autobahn aufhielt, nicht um einen Strauß, sondern um einen Pfau. Dieser hatte bereits am gestrigen Donnerstagnachmittag rund zwei Kilometer entfernt für einiges Aufsehen und mehrere Meldungen von Verkehrsteilnehmern auf dem gleichen Autobahnabschnitt gesorgt. Bei Annäherung der eingesetzten Polizisten am gestrigen Tag flog das Tier, das von seinem Besitzer aus Volkmarsen bereits vermisst wurde, jedoch in den Wald. Eine weitere Suche nach dem Pfau in den Abendstunden verlief erfolglos, bis er sich und sein prächtiges Federkleid heute schließlich wieder im Bereich der Autobahn zeigte. Der informierte Besitzer holte das von den Autobahnpolizisten im Blick behaltene Tier schließlich ab und zeigte sich sehr erleichtert, dass niemand zu Schaden gekommen und der Pfau unverletzt geblieben war.

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