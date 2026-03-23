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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gemeinschädliche Sachbeschädigung auf dem Schulhof des Roswitha-Gymnasiums

Bad Gandersheim (ots)

Roswitha-Gymnasium, Bismarckstraße 17, 37581 Bad Gandersheim; 21.03.2026, 17:00 Uhr - 23.03.2026, 06:30 Uhr | In der Zeit zwischen Samstag, dem 21.03.2026, 17:00 Uhr, und Montag, dem 23.03.2026, 06:30 Uhr, kam es auf dem Schulhof des Roswitha-Gymnasiums in Bad Gandersheim zu mutwilligen Beschädigungen an drei Mülleimern und drei Fahrradständern. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Sollten Sie Hinweise zu diesem Vorfall haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382/9539-0. (kli)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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