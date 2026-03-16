POL-NOM: Elektrokleinstfahrzeug ohne Pflichtversicherung

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Samstag, 14.03.2026, 17:00 Uhr Bad Gandersheim (nol) - Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Bad Gandersheim in der Hildesheimer Straße einen schwarzen Audi. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw über keine gültige Versicherung verfügt. Aus diesem Grund wurde dem Führer die Weiterfahrt ...

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