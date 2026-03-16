POL-NOM: Elektrokleinstfahrzeug ohne Pflichtversicherung
Bad Gandersheim (ots)
37581 Bad Gandersheim, Moritzstraße, Sonntag, 15.03.2026, 20:50 Uhr
Bad Gandersheim (lat) - Am Sonntag, 15.03.2026, gegen 20:50 Uhr, stoppte die Polizei einen minderjährigen Fahrzeugführer auf einem unversicherten Elektrokleinstfahrzeug eines Bekannten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und zwei Strafverfahren wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Fahrzeugführer und Halter des Fahrzeuges eingeleitet.
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