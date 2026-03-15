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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW mittels Hantelscheibe beschädigt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Alte Poststraße, Samstag, 14.03.2026, 20:30 Uhr bis Sonntag, 15.03.2026, 07:30 Uhr

Northeim (teu) - Bislang unbekannte Täter beschädigten mithilfe einer 1,5kg Hantelscheibe die Motorhaube eines PKW Citroen. Die Beschädigungen wurden am frühen Sonntagmorgen durch die 25-jährige Tochter der Geschädigten festgestellt. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es aktuell noch nicht. Der Sachschaden an dem Citroen wird auf ca. 1.500EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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