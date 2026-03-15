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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit anschließender Verfolgungsfahrt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Gesundbrunnen bis Max-Planck-Straße, 37191 Katlenburg-Lindau, Samstag, 14.03.2026, 21:35 Uhr bis 21:44 Uhr

Northeim (teu) - Am Samstagabend fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein PKW Audi auf, wobei bekannt war, dass gegen die 24-jährige Fahrzeughalterin, aus der Samtgemeinde Hattorf, ein aktuelles Fahrverbot besteht. Die Beamten entschlossen sich, eine entsprechende Verkehrskontrolle durchzuführen. Die Fahrzeugführerin ignorierte jedoch jegliche Anhaltesignale des Funkstreifenwagens und setzte ihre Fahrt ungehindert und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Katlenburg-Lindau fort. Während der Verfolgungsfahrt überfuhr die Fahrzeugführerin mehrere Sperrflächen, überholte trotz bestehendem Überholverbot, fuhr im Bereich des Gegenverkehrs und überfuhr eine rote Ampel. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht.

Im Bereich der Max-Planck-Straße stoppte die Fahrzeugführerin ihren PKW und es wurde eine entsprechende Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich, dass die 24-jährige Fahrzeughalterin auch gleichzeitig die Fahrzeugführerin war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen die 24-jährige wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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