Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erheblicher Schaden durch Diebstahl von Kupferkabel - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Weißer Budenweg, Donnerstag, 12.03.2026, 15.00 Uhr - Montag, 23.03.2026, 14.15 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Mindestens eine bislang unbekannte Person durchtrennte im Tatzeitraum von Donnerstag, den 12.03. bis Montag, 23.03. zwei Vorhängeschlösser des Tores eines ortsansässigen Kieswerks. Anschließend unterbrachen sie ersten Erkenntnissen nach die Stromversorgung auf dem Grundstück und durchtrennten folglich die verlegten Kupferkabel der dortigen Förderbänder. Die rund 220 Meter Kupferkabel wurden anschließend auf ein bisher unbekanntes Fahrzeug verladen und der Tatort in unbekannte Richtung verlassen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren 6-stelligen Betrages.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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