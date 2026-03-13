Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Kellerbrand in Reihenhaus

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Mettmann (ots)

Mettmann, 13. März 2026 - Am Freitagmittag wurde die Feuerwehr Mettmann um 11:35 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand auf die Düsseldorfer Straße alarmiert. Eine Bewohnerin eines Reihenmittelhauses hatte einen ausgelösten Heimrauchmelder sowie Rauchentwicklung aus dem Keller bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus den Kellerfenstern sowie aus dem Gebäude bis in das zweite Obergeschoss. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Haus befinden, ließ der Einsatzleiter umgehend die Alarmstufe erhöhen und zusätzliche Kräfte des Rettungsdienstes, darunter einen Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug, nachalarmieren. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen sofort zur Menschenrettung und zur anschließenden Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Parallel wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, um das Gebäude von außen zu kontrollieren. Die Bewohnerin sowie weitere Familienangehörige wurden während des Einsatzes vom Rettungsdienst gesichtet und betreut. Bei der intensiven Absuche der betroffenen Wohneinheit konnten keine Personen im Gebäude festgestellt werden. Das Feuer im Keller konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Durch das umsichtige Vorgehen der Einsatzkräfte gelang es, den entstandenen Wasserschaden auf ein Minimum zu begrenzen. Anschließend wurde das Wohnhaus mit einem Hochleistungslüfter vollständig entraucht und danach an die Eigentümer übergeben. Während des Einsatzes sperrte die Polizei Mettmann den betroffenen Bereich der Düsseldorfer Straße vollständig. Es gab zu starken Verkehrsbehinderungen. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 15 Fahrzeuge mit 51 Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes stellte ein weiteres Löschgruppenfahrzeug aus Obschwarzbach den Grundschutz für das Stadtgebiet Mettmann von der Feuerwache aus sicher.

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