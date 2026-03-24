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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Vor dem Tore, Montag, 23.03.2026, 09.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montagvormittag auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der o.g. Straße in Hardegsen. Eine 68-jährige Frau befuhr den zuvor genannten Parkplatz mit ihrem Pkw, musste jedoch verkehrsbedingt rückwärtsfahren. Hierbei stieß sie mit einem ebenfalls rückwärtsfahrenden Pkw zusammen. Die bislang unbekannte Person des zweiten Pkw entfernte sich nach dem Zusammenstoß umgehend vom Unfallort in unbekannte Richtung.

Es entstand an dem Fahrzeug der 68-jährige Frau ein Sachschaden in Höhe von etwa 500,00 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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