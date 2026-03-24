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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Am 24.03.2026, zwischen 09:45 und 10:00 Uhr, kam es in Bad Gandersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Beteiligter befährt die Neue Straße in Richtung Kreiensen und beabsichtigt nach rechts in die Alte Gasse abzubiegen. Hierbei übersieht der Beteiligte 01 die vorfahrtsberechtigte Beteiligte 02, welche mit ihrem Fahrrad die Neue Straße in die gleiche Richtung befährt. Die Beteiligte 02 möchte hier die Straße Alte Gasse überqueren. Es kommt zum Zusammenstoß, woraufhin die Fahrradfahrerin stürzt. Die beteiligte Person 01 entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.(lf)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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