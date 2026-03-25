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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Northeim (ots)

Northeim OT Langenholtensen, Braunschweiger Straße, Dienstag, 24.03.2026, 11.15 Uhr

LANGENHOLTENSEN (Wol)

Am Dienstag gegen 11.15 Uhr fuhr ein 49-jähriger Northeimer mit einem Auto aus einer Grundstückseinfahrt und übersah dabei einen von rechts kommenden 48-jährigen Pedelec-Fahrer aus Northeim, der den Fahrradweg befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der 48-Jährige und wurde dadurch schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Northeimer in ein Krankenhaus gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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