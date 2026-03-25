Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Northeim (ots)

Northeim OT Langenholtensen, Braunschweiger Straße, Dienstag, 24.03.2026, 11.15 Uhr

LANGENHOLTENSEN (Wol)

Am Dienstag gegen 11.15 Uhr fuhr ein 49-jähriger Northeimer mit einem Auto aus einer Grundstückseinfahrt und übersah dabei einen von rechts kommenden 48-jährigen Pedelec-Fahrer aus Northeim, der den Fahrradweg befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der 48-Jährige und wurde dadurch schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Northeimer in ein Krankenhaus gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell