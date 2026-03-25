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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dieseldiebstahl

Northeim (ots)

Northeim, Matthias-Grünewald-Straße, Montag, 23.03.2026, 18.30 Uhr bis Dienstag, 24.03.2026, 05.50 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Montag ca. 18.30 Uhr bis Dienstag ca. 05.50 Uhr kam es in der Matthias-Grünewald-Straße in Northeim zu einem Dieseldiebstahl. Eine unbekannte Person entfernte auf bislang unbekannte Art und Weise den Tankstutzen eines Lkw und entwendet im Anschluss ca. 250 Liter Dieselkraftstoff. Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 600 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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