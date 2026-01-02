Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Aktuelle Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund Witterungseinbruch
Bad Dürkheim (ots)
Aktuell kommt es im Bereich Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg, Leistadt, Kallstadt sowie Bad Dürkheim OT Ungstein zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund Glatteis. Die Land- bzw. Zufahrtstraßen in den zuvor genannten Orten sind aktuell teilweise nur bedingt bzw. nicht befahrbar. Die entsprechenden Streudienste sind bereits im Einsatz. Die Polizei bittet die Autofahrer aktuell die zuvor genannten Orte nach Möglichkeit zu umfahren.
