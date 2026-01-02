POL-PDNW: Aktuelle Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund Witterungseinbruch

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 01.01.2026 um 15:50 Uhr wurde ein 62-Jähriger aus Haßloch mit seinem Citroen in der Winziger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt anlässlich des Neujahrstages auf dem Weg zu Bekannten. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmitteleinfluss schließen ließen. Hierzu räumte der Haßlocher ein, ...

