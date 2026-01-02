PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aktuelle Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund Witterungseinbruch

POL-PDNW: Aktuelle Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund Witterungseinbruch
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Dürkheim (ots)

Aktuell kommt es im Bereich Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg, Leistadt, Kallstadt sowie Bad Dürkheim OT Ungstein zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund Glatteis. Die Land- bzw. Zufahrtstraßen in den zuvor genannten Orten sind aktuell teilweise nur bedingt bzw. nicht befahrbar. Die entsprechenden Streudienste sind bereits im Einsatz. Die Polizei bittet die Autofahrer aktuell die zuvor genannten Orte nach Möglichkeit zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 963-0
Telefax 06131/4868-8185
pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: T. Keßler, Polizeikommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  • 02.01.2026 – 13:38

    POL-PDNW: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden am Neujahrsabend

    Friedelsheim (ots) - Am 01.01.2026, gegen 19:45 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Friedelsheim ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 23-jähriger Fahrer eines BMW, welcher die Hauptstraße aus Richtung Wachenheim kommend befuhr, kam hierbei von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der Hauswand eines Rohbaus. Der 23-jährige wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen ...

  • 02.01.2026 – 10:51

    POL-PDNW: Garagenbrand am Neujahrsmorgen

    Obrigheim (Pfalz) (ots) - Am 01.01.2025 gegen 00:00 Uhr kam es in der Straße Schlegelweg in 67283 Obrigheim (Pfalz) zu einem Garagenbrand. Das Feuer konnte durch starke Kräfte umliegender Feuerwehren gelöscht werden. Das angrenzende Wohngebäude wurde durch den Brand nicht beschädigt. In der Garage lagerten überwiegend Gartengeräte. Der Sachschaden wird derzeit auf 15000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit ...

  • 01.01.2026 – 20:27

    POL-PDNW: Neujahrsfahrt mit Folgen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 01.01.2026 um 15:50 Uhr wurde ein 62-Jähriger aus Haßloch mit seinem Citroen in der Winziger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt anlässlich des Neujahrstages auf dem Weg zu Bekannten. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmitteleinfluss schließen ließen. Hierzu räumte der Haßlocher ein, ...

