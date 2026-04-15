Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Versuchter Einbruch in Spielzeugschuppen

Im Zeitraum von Freitag, den 10.04.2026 (18:00 Uhr) bis Montag, den 13.04.2026 (12:00 Uhr) versuchten unbekannte Täter gewaltsam die Tür eines Spielzeugschuppens im Innenhof eines Kindergartens an der Straße "Am Meyerhof" zu öffnen. Dies misslang nach bisheriger Erkenntnis. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Drogen im Straßenverkehr

Am Dienstag, den 14.04.2026, wurde ein 24-jähriger PKW-Führer aus Vechta gegen 16:35 Uhr im Falkenweg kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv im Hinblick auf Kokain und THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Gegen den 24-Jährigen wurde wiederholt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Drei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Dienstag, den 14.04.2026 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 53-jähriger PKW-Führer aus Henstedt-Ulzburg den Visbeker Damm in Richtung Vechta und überholte mehrere vor ihm befindliche LKW. Im Gegenverkehr streifte er den LKW eines 66-jährigen Emstekers, kam ins Schleudern und prallte im Anschluss frontal in den PKW eines ebenfalls entgegenkommenden PKW, der von einer 55-jährigen Frau (sowie Beifahrerin, 15 Jahre) aus Dötlingen geführte wurde. Der 53-Jährige und die beiden Frauen aus Dötlingen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 70.000,- EUR.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 14.04.2026, befuhr eine 75-jährige PKW-Führerin aus Dinklage die Münsterstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Unmittelbar vor einer Bedarfsampel für Fußgänger öffnete gegen 16:40 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Fahrertür eines am Seitenrand geparkten PKWs. Es kam zur seitlichen Kollision. Als die Dinklagerin ihren PKW zwecks Unfallaufnahme wenden und Kontakt herstellen wollte, entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Damme - Trunkenheit im Verkehr / Führerschein beschlagnahmt

Am Dienstag, den 14.04.2026, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 20:15 Uhr einen 37-jährigen PKW-Führer aus Damme in der Rottinghauser Straße. Bei der Kontrolle stellte sich eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers heraus (1,88 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Lohne - Mit Roller auf Radweg unterwegs / Keine Fahrerlaubnis und betrunken

Am Dienstag, den 14.04.2026, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 16:34 Uhr ein Rollerfahrer im Bergweg in Lohne auf, der den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle stellte sich eine Alkoholbeeinflussung bei dem 51-jährigen Lohner heraus (1,07 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Eine Prüfbescheinigung für den Roller konnte der Fahrzeugführer auch nicht vorweisen.

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, den 14.04.2026, befuhr eine 42-jährige PKW-Führerin aus Visbek die Wildeshauser Straße. Gegen 10:00 Uhr wurde sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand (2,91 Promille). Zudem war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Sie sieht sich nun mehreren Strafverfahren ausgesetzt.

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