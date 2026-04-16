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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Brand an Gebäude der Polizeistation in Nordholz - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Nordholz. Wie berichtet kam es am Sonntagmorgen (12.04.2026) gegen 04:30 Uhr zu einem Brandausbruch am Balkon und einem folgenden Fassadenbrand in der Memelstraße in Nordholz. Im gleichen Gebäude ist auch die Polizeistation Nordholz untergebracht.

Die Ermittlungen haben ergeben, dass es bereits am Samstagabend gegen 22:15 Uhr zu ein Brand auf dem Balkon gekommen war, der durch die Bewohner eigenständig gelöscht wurde. Durch eine Zeugin wurde angegeben, dass Sie zu dieser Zeit neben lautem Getrampel und Brandgeruch aus der Wohnung der Beschuldigten auch ein Paar wahrgenommen habe, welches mit einem Audi Q2 auf der Straße angehalten und laut geschrien hatte, dass es brennen soll.

Dieses Paar und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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