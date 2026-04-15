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POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27 - eine Person leicht verletzt, hoher Sachschaden, mehrstündige Vollsperrung (Foto im Anhang)

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27 - eine Person leicht verletzt, hoher Sachschaden, mehrstündige Vollsperrung (Foto im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am gestrigen Dienstag (14.04.2026) kam es gegen 14:00 Uhr auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Bremerhaven-Zentrum zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Bremer erkannte mit seinem Transporter ein Stauende vor der dortigen Baustellen zu spät. Er versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber mit einem vor ihm fahrenden, 33-jährigen Geestländer in seinem PKW. Der 33-jährige Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Für die Bergungsarbeiten war die Strecke ca. 2 Stunden voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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