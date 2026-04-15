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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Cuxhaven für das Jahr 2025

2 Dokumente

Cuxhaven (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei finden Sie die Verkehrsunfallstatistik für die Polizeiinspektion Cuxhaven für das Jahr 2025. Angehängt sind ebenfalls diverse Präsentationsfolien, die entsprechend verwendet werden dürfen.

Für Rückfragen stehen wir natürlich zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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