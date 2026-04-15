POL-CUX: Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Cuxhaven für das Jahr 2025
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- 20260415_Verkehrsunfallstatistik2025PICuxhavenPräsentationsfolien.pdf
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- 20260415_Verkehrsunfallstatistik2025PICuxhavenPressemitteilung.pdf
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Cuxhaven (ots)
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei finden Sie die Verkehrsunfallstatistik für die Polizeiinspektion Cuxhaven für das Jahr 2025. Angehängt sind ebenfalls diverse Präsentationsfolien, die entsprechend verwendet werden dürfen.
Für Rückfragen stehen wir natürlich zur Verfügung.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
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