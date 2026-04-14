Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 60 im Bereich Bramel (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Bramel. In der gestrigen Nacht kam es gegen 23:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Brameler Straße (K60) zwischen Schiffdorf und Bramel. Nach derzeitigem Stand befuhr ein 21-jähriger Geestländer mit seinem PKW MG die Kreisstraße in Richtung Bramel. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Am elektrisch angetriebene PKW brach daraufhin ein Feuer im Frontbereich aus, welches durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht wurde. Der junge Mann wurde im vollig deformierten Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter auch Seelsorger, waren vor Ort im Einsatz. Aufgrund der starken Deformierung des Elektrofahrzeuges folgte eine aufwändige Bergung mittels mit Wasser befüllter Mulde. Die Fahrbahn war mit Unterbrechung bis 06:30 Uhr voll gesperrt.

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