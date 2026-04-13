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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand an Mehrparteienhaus in Nordholz - Hierbei auch Räumlichkeiten der Polizeistation Nordholz betroffen - Vorübergehender Umzug der Einsatzkräfte nach Altenwalde

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Nordholz. In der Nacht zum gestrigen Sonntag (11.04.2026) kam es gegen 04:40 Uhr an einem Mehrparteienhaus in der Memelstraße in Nordholz zu einem Brand an der Gebäudefassade an einem Balkon. Nachdem dieses Feuer zunächst gelöscht werden konnte, musste die Feuerwehr gegen 10:15 Uhr erneut ausrücken, da sich der Brandschutt erneut entzündet hatte. Durch die Löscharbeiten wurde eine zweite Wohnung durch Löschwasser beschädigt. Des Weiteren wurden die Räumlichkeiten der dort ebenfalls untergebrachten Polizeistation Nordholz beschädigt.

Personen wurden durch den Brand glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Durch die Löscharbeiten können die Räumlichkeiten der Polizeistation Nordholz derzeit nicht genutzt werden. Die Einsatzkräfte werden daher temporär in den Räumlichkeiten der Polizeistation Altenwalde untergebracht. Die telefonische Erreichbarkeit wird entsprechend umgestellt. Sollten Sie persönlich eine Anzeige erstatten wollen, wenden Sie sich daher bitte an die Polizeistation Altenwalde oder an die rund um die Uhr besetzte Wache in der Werner-Kammann-Straße in Cuxhaven.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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