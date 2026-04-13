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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unter massivem Alkoholeinfluss in Cuxhaven unterwegs

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Sonntagabend (12.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte gegen 19:10 Uhr einen 57-jährigen Cuxhavener kontrolliert, nachdem wieder zuvor mit seinem PKW im Bereich Westerwischweg unterwegs gewesen war. Eine Zeugin hatte ihn als vermutlich stark alkoholisiert gemeldet.

Der Mann konnte schließlich an seiner Wohnanschrift noch an seinem PKW angetroffen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest zeigte einen Wert von fast 3,3 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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