Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne gültiges Ticket im Zug erwischt - Widerstand

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhof Northeim, Montag, 16.03.2026, 08.40 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 08.40 Uhr informierte ein Schaffner der Deutschen Bahn die Polizei Northeim, dass sich in einer Regionalbahn von Hardegsen nach Northeim zwei Personen ohne gültige Fahrkarte befanden und sich nicht ausweisen wollten. Der Mann versuchte eine fremde Dauerkarte zu nutzen, was dem Schaffner jedoch auffiel.

Eine Streife der Polizei Northeim erreichte den Bahnhof Northeim, als die Regionalbahn einfuhr. Die beiden Personen stiegen aus dem Zug aus, wobei sich der 46-jährige Mann aus Hardegsen nicht ausweisen wollte. Bei der Durchsuchung seiner Person schlug er die Hand eines Polizeibeamten weg und wurde anschließend mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und nach einem Personaldokument durchsucht, welches auch aufgefunden werden konnte. Die 43-jährige Frau aus Hardegsen zeigte sich kooperativer und übergab ihre Dokumente.

Beide Personen machten keine Angaben bei der Polizei und wurden nach der Bestätigung der persönlichen Daten aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

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