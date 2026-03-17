PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne gültiges Ticket im Zug erwischt - Widerstand

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhof Northeim, Montag, 16.03.2026, 08.40 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 08.40 Uhr informierte ein Schaffner der Deutschen Bahn die Polizei Northeim, dass sich in einer Regionalbahn von Hardegsen nach Northeim zwei Personen ohne gültige Fahrkarte befanden und sich nicht ausweisen wollten. Der Mann versuchte eine fremde Dauerkarte zu nutzen, was dem Schaffner jedoch auffiel.

Eine Streife der Polizei Northeim erreichte den Bahnhof Northeim, als die Regionalbahn einfuhr. Die beiden Personen stiegen aus dem Zug aus, wobei sich der 46-jährige Mann aus Hardegsen nicht ausweisen wollte. Bei der Durchsuchung seiner Person schlug er die Hand eines Polizeibeamten weg und wurde anschließend mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und nach einem Personaldokument durchsucht, welches auch aufgefunden werden konnte. Die 43-jährige Frau aus Hardegsen zeigte sich kooperativer und übergab ihre Dokumente.

Beide Personen machten keine Angaben bei der Polizei und wurden nach der Bestätigung der persönlichen Daten aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 10:22

    POL-NOM: Sachbeschädigung an Fahrradstation

    Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Bahnhofstraße, (Fahrradstation), zwischen Freitag, dem 06.03.2026, 00:00 Uhr und Donnerstag, dem 12.03.2026, 00:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen beschädigten die Tür des Werkzeugschranks an der Fahrradstation. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 09:29

    POL-NOM: Fahrraddiebstahl

    Northeim (ots) - Northeim, Breite Straße, Sonntag, 15.03.2026, 16.00 - 19.15 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Sonntag im Zeitraum von ca. 16.00 - 19.15 Uhr stellte der 66-jährige Geschädigte sein Trekkingrad der Firma Scott in der Breiten Straße in Northeim ab und sicherte das Rad mit einem Fahrradschloss. Eine unbekannte Person konnte das weiße Fahrrad im Wert von ca. 100 Euro trotz Sicherung entwenden. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren