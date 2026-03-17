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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall, begeht eine Körperverletzung und leistet Widerstand

Northeim (ots)

Northeim, Seesener Landstraße, Montag, 16.03.2026, 11.35 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 11.35 Uhr befuhr ein 52-jähriger Northeimer die Seesener Landstraße mit einem Fahrrad aus Richtung Langenholtensen. Ein Zeuge bemerkte, dass der Mann mehrere Verkehrsregeln missachtete, fuhr z.B. bei einer Ampelanlage über Rot, und mit einem geparkten Fahrzeug zusammenstieß. Der Zeuge sprach den Fahrradfahrer an, der jedoch wegfuhr. Dabei stürzte der Northeimer und kam anschließend direkt auf den Zeugen zu und schlug dem 42-jährigen Mann aus Detmold mit der Faust ins Gesicht. Durch den Schlag wurde das Opfer leicht verletzt.

Der 42-Jährige brachte den 52-Jährigen mithilfe eines Mitarbeiters des Northeimer Ordnungsamtes zu Boden und fixierte diesen bis zum Eintreffen der Polizei.

Der 52-Jährige war zu den eingesetzten Beamten verbal aggressiv und sprach mehrere Beleidigungen aus. Als ihm mitgeteilt wurde, dass er aufgrund seines freiwilligen Atemalkoholtests mit einem Wert von über 0,9 Promille zur Dienststelle kommen muss, versuchte der 52-Jährige zu fliehen. Der Northeimer konnte anschließend mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden und mit Stahlhandfesseln fixiert werden. Durch einen Richter wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde der 52-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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