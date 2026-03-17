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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Auto

Northeim (ots)

Northeim, Häuserstraße, Montag, 16.03.2026, 12.30 - 17.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag im Zeitraum von ca. 12.30 - 17.30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Autos in der Häuserstraße in Northeim. Eine unbekannte Person zerkratzte die Fahrertür des Fahrzeugs mit einem unbekannten Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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