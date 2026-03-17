POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Auto
Northeim (ots)
Northeim, Häuserstraße, Montag, 16.03.2026, 12.30 - 17.30 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Montag im Zeitraum von ca. 12.30 - 17.30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Autos in der Häuserstraße in Northeim. Eine unbekannte Person zerkratzte die Fahrertür des Fahrzeugs mit einem unbekannten Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.
Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.
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