Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Montag, 16.03.2026, 20.40 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Montag gegen 20.40 Uhr befuhr 64-jähriger Autofahrer aus Katlenburg-Lindau die Lauenförder Straße in Nörten-Hardenberg. Der Mann musste verkehrsbedingt Halten, was die sich dahinter fahrende 60-jährige Autofahrerin übersah und auffuhr. Durch den Auffahrunfall verletzten sich der 64-Jährige und seine 61-jährige Beifahrerin leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Die 60-jährige Frau aus Uslar blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell