POL-NOM: Zwei Personen bei Unfall verletzt
Northeim (ots)
Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Montag, 16.03.2026, 20.40 Uhr
NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)
Am Montag gegen 20.40 Uhr befuhr 64-jähriger Autofahrer aus Katlenburg-Lindau die Lauenförder Straße in Nörten-Hardenberg. Der Mann musste verkehrsbedingt Halten, was die sich dahinter fahrende 60-jährige Autofahrerin übersah und auffuhr. Durch den Auffahrunfall verletzten sich der 64-Jährige und seine 61-jährige Beifahrerin leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Die 60-jährige Frau aus Uslar blieb unverletzt.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.
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