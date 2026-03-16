Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Uslar (ots)

Uslar, (go), Braustraße, Freitag, der 13.03.2026, 22:25 Uhr. Im Rahmen einer Kontrollmaßnahme wurde ein 24- jähriger PKW Fahrer aus Beverungen angehalten, der die Braustraße in Uslar befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 24- jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, der durch einen anschließenden Schnelltest bestätigt wurde. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten schließlich die Weiterfahrt.

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