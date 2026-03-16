Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Koffer am Bahnhof geklaut

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhof, Sonntag, 15.03.2026, 19.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag gegen 19.00 Uhr stellte ein 23-jähriger Mann aus Dassel seinen Koffer an der DB Information des Northeimer Bahnhofs ab und ließ diesen kurzzeitig unbeaufsichtigt. Als er zurückkehrte, war sein Koffer nicht mehr vor Ort.

In dem Koffer befanden sich Kleidung, Dokumente und eine Powerbank. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

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