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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungsbrand

Northeim (ots)

Northeim, Seesener Landstraße, Montag, 16.03.2026, 12.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 12.00 Uhr kam es einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Seesener Landstraße in Northeim zu einem Brand. Nach aktuellen Ermittlungen konnten sich sieben im Gebäude befindliche Personen, darunter auch der 52-jährige Wohnungsbewohner, rechtzeitig aus dem Gebäude entfernen und blieben allesamt unverletzt.

Die brandbetroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die weiteren Wohnungen konnten laut Feuerwehr wieder betreten werden. Durch den Brand kam es zu einem geschätzten Schaden von 30.000 Euro. Die Ursache ist aktuell unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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