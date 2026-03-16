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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: "Gas runter, Sicherheit rauf" - Polizeiinspektion Northeim zieht Bilanz zur Verkehrssicherheitswoche

Northeim (ots)

Northeim (Wol)

Im Zeitraum vom 07.03.2026 bis zum 13.03.2026 führte die Polizeiinspektion Northeim im Rahmen der Fachstrategie Verkehr eine intensive Verkehrssicherheitswoche unter dem Motto "Gas runter, Sicherheit rauf" durch.

Ziel der mobilen und stationären Kontrollen war es, die Hauptunfallursachen - insbesondere Geschwindigkeit, Ablenkung sowie den Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln - wirkungsorientiert zu bekämpfen und so nachhaltig zur Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen beizutragen. Neben dem Einsatz- und Streifendienst (ESD) waren auch die Verfügungseinheit und das Präventionsteam der PI Northeim sowie die Regionale Kontrollgruppe eingebunden.

Über 1.100 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

In enger Kooperation mit dem Landkreis Northeim wurden im gesamten Zuständigkeitsbereich Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt mussten dabei 1.107 Verstöße registriert werden. Während der Landkreis 1.049 dieser Verstöße dokumentierte, stellten eigene Kräfte der Polizei 58 Überschreitungen fest.

Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs und in der Innenstadt

Am "Autohof Northeim" fanden gemeinsam mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) sowie dem Zoll Kontrollen des gewerblichen Güterkraftverkehrs statt. Hierbei wurden unter anderem Verstöße gegen die Abgabenordnung geahndet.

Zudem reagierte die Polizei auf anhaltende Beschwerden aus der Bevölkerung und führte gemeinsam mit den Bürgerdiensten der Stadt Northeim Schwerpunktkontrollen innerhalb der Northeimer Innenstadt durch.

Präventionsarbeit im Fokus: E-Scooter und Schulwegsicherheit

Ein wesentlicher Bestandteil der Woche war die Präventionsarbeit:

· E-Scooter-Aufklärung: Das Präventionsteam leistete im "City Center Northeim" in Zusammenarbeit mit dem B.A.D.S. gezielte Aufklärungsarbeit zur korrekten Nutzung von E-Scootern. Die Aktion stieß bei allen Altersklassen auf großes Interesse und durchweg positive Resonanz.

· Schulwegüberwachung: An der Martin-Luther-Grundschule in Northeim wurde die Sicherheit auf dem Schulweg überwacht. Hierbei standen insbesondere verkehrserzieherische Gespräche bezüglich der sogenannten "Elterntaxis" im Vordergrund, um die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Die Polizeiinspektion Northeim wird auch künftig durch gezielte Kontroll- und Präventionsmaßnahmen die Sicherheit auf den Straßen der Region stärken.

Zusammenfassung der festgestellten Verstöße:

   - Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße (s.o.)
   - 24x Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt
   - 47x Verstoß gegen die Gurtpflicht
   - 6x Verstoß bei der Beleuchtung (4x Fahrräder & 2x Pkw)
   - 1x Fahren ohne Fahrerlaubnis
   - 2x Trunkenheit im Verkehr (1x Straftat & 1x Ordnungswidrigkeit)
   - 11x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
   - 2x Verstoß gegen das BtmG
   - 54x sonstige Verstöße
   - 22x Verstöße (Ordnungswidrigkeiten) bei der RKG-Kontrolle

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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