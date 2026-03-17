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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Montag, 16.03.2026, 14.35 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Montag gegen 14.35 Uhr meldete eine Zeugin, dass sie mit einer Spaziergängerin in Nörten-Hardenberg aufgrund der Leinenpflicht bei Hunden in Streit geraten. Die Frau sei anschließend mit einem Auto vom Ort weggefahren. Die Zeugin hatte die Vermutung, dass die andere Frau unter Alkoholeinfluss stehen könnte.

Zur Überprüfung fuhr eine Streife der Polizei Northeim zur Halterin des abgelesenen Kennzeichens und konfrontierte die 50-jährige Frau aus Hardegsen gegen 15.15 Uhr mit dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Die Fahrt sowie der Alkoholkonsum wurden zugegeben. Jedoch gab die Frau an nach der Fahrt ebenfalls Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

Bei der 50-Jährigen wurden in der Dienststelle Blutprobenentnahmen durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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