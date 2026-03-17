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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht durch Zeugen beobachtet

Northeim (ots)

Northeim, Wallstraße, Montag, 16.03.2026, 12.35 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag befuhr eine unbekannte Person Wallstraße in Richtung Graf-Otto-Straße in Northeim und touchierte dabei mit dem rechten Außenspiegel ein ordnungsgemäß geparktes Auto. Dadurch kam es zu Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite des geparkten Fahrzeugs. Die Person fuhr weiter, konnte jedoch von einem Verkehrsteilnehmer beobachtet werden, der sofort die Polizei informierte. Der Zeuge merkte sich zudem das Kennzeichen, wodurch die Halteradresse durch die Polizei Northeim kontrolliert werden konnte.

Dort konnte das beschriebene Fahrzeug mit entsprechenden Schäden festgestellt werden. Eine Person konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Es kam zu einem Gesamtsachschaden von ca. 3.500 Euro.

Weitere Zeuginnen oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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