POL-NOM: Sachbeschädigung an Fahrradstation
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Bahnhofstraße, (Fahrradstation), zwischen Freitag, dem 06.03.2026, 00:00 Uhr und Donnerstag, dem 12.03.2026, 00:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen beschädigten die Tür des Werkzeugschranks an der Fahrradstation. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.
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