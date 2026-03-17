POL-NOM: Sachbeschädigung an Fahrradstation

Northeim (ots) - Northeim, Breite Straße, Sonntag, 15.03.2026, 16.00 - 19.15 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Sonntag im Zeitraum von ca. 16.00 - 19.15 Uhr stellte der 66-jährige Geschädigte sein Trekkingrad der Firma Scott in der Breiten Straße in Northeim ab und sicherte das Rad mit einem Fahrradschloss. Eine unbekannte Person konnte das weiße Fahrrad im Wert von ca. 100 Euro trotz Sicherung entwenden. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden ...

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