Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Bedrohung mit einer Gitarre: Bundespolizei vollzieht Gewahrsam

Bochum (ots)

Am 9. Januar wurden Bundespolizisten in Bochum auf einen Mann aufmerksam. Nachdem er laut geschrien und die Einsatzkräfte mit seiner Gitarre bedroht hatte, versuchte er, nach ihnen zu schlagen. Die Beamten brachten den Aggressor in das Polizeigewahrsam.

Gegen 16:40 Uhr stellten die Uniformierten den lautstark schreienden deutschen Staatsbürger im Hauptbahnhof fest. Als die Polizisten ihn aufforderten, sich ruhig zu verhalten, versuchte der 32-Jährige, mit seiner Gitarre nach ihnen zu schlagen. Ein Beamter ergriff das Musikinstrument, konnte den Schlag verhindern, brachte den Mann zu Boden und fesselte ihn. In der Dienststelle beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte. Während seines Aufenthalts urinierte der bereits polizeibekannte Mann in die Gewahrsamszelle. Aufgrund seines Verhaltens regten die Bundespolizisten beim zuständigen Richter eine Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten an. Der Richter stimmte dieser zu. Die Beamten brachten den Mann daraufhin in das Polizeigewahrsam.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell