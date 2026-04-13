Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schulwegkontrollen in den Bereichen Schiffdorf und Geestland mit vielen beteiligten Akteuren, vielen kontrollierten Verkehrsteilnehmenden und vertrauensvollen Gesprächen (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Geestland/Schiffdorf. In der vergangenen Woche führten Einsatzkräfte verschiedener Polizeidienststellen der Polizeiinspektion Cuxhaven am Mittwoch (08.04.2026) in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr umfangreiche Verkehrskontrollen an insgesamt 11 Schulen durch. Hintergrund war der Schulstart nach den Osterferien. Des Weiteren sollte mit den Kontrollen auch auf Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern reagiert werden, die sich im Vorwege an die Polizeidienststellen gewendet hatten.

Beteiligt waren auch Mitarbeitende des Landkreises Cuxhaven und der verschiedenen Gemeinden, um sich selbst vor Ort ein Bild vom Schulstart und den entsprechenden Verkehrssituationen zu machen.

Kontrolliert wurden PKW aber auch insbesondere Fahrräder und E-Scooter, gemessen an Zahlen waren dies über 60 PKW, rund 50 E-Scooter und 110 Fahrräder. Hierbei wurden zwei Straftaten und insgesamt 46 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Bei Mängeln an den Fahrzeugen wurden entsprechende Mängelmeldungen ausgestellt. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf Geschwindigkeitsüberwachungen, der Sicherungspflicht der Kinder in den Fahrzeugen (Sicherheitsgurt, Kindersitze), Verstöße durch Ablenkung aber auch den An- und Abfahrtsituationen durch die so genannten "Eltern-Taxis". Diese führen nicht selten zu gefährlichen Situationen rund um die Schulen.

Auch das richtige Verhalten beim Überqueren der Fahrbahn wurde überwacht und in der Folge stellenweise unter polizeilicher Aufsicht begleitet und erklärt.

Daneben war Gelegenheit mit vielen Eltern vor Ort direkt zu sprechen, nicht nur, wenn es um Verstöße ging, sondern auch durch allgemeine Hinweise und dem kontruktiven Austausch. Die Einsatzkräfte konnten in diesem Zuge auch gleichzeitig weitere Hinweise zu anderen, möglicherweise gefährlichen Verkehrssituationen entgegen nehmen.

Die Kontrollen und die vielen Gespräche wurden durchweg positiv aufgenommen.

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