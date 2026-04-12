POL-CUX: Mit mehr als 3 Promille im Stadtgebiet von Cuxhaven unterwegs
Cuxhaven (ots)
Stadt Cuxhaven/ Beethovenallee - Fahrt unter Alkoholeinfluss
Am Sonntag, den 12.04.2026, gegen 03:20 Uhr, wurden Beamte der PI Cuxhaven beim Befahren der Beethovenallee auf einen Mercedes in der Farbe grün aufmerksam, da dieser eine auffällige Fahrweise zeigte. Bei der anschließenden Kontrolle des 56-jährigen Fahrzeugführers konnte deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden.
Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3 Promille.
Ein entsprechendes Strafverfahren wurden nach der Entnahme einer Blutprobe gegen den Cuxhavener eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
i.A. Nicole Spielmann
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell