Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mit mehr als 3 Promille im Stadtgebiet von Cuxhaven unterwegs

Cuxhaven (ots)

Stadt Cuxhaven/ Beethovenallee - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 12.04.2026, gegen 03:20 Uhr, wurden Beamte der PI Cuxhaven beim Befahren der Beethovenallee auf einen Mercedes in der Farbe grün aufmerksam, da dieser eine auffällige Fahrweise zeigte. Bei der anschließenden Kontrolle des 56-jährigen Fahrzeugführers konnte deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3 Promille.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurden nach der Entnahme einer Blutprobe gegen den Cuxhavener eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

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