Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Stinstedt - Geschwindigkeitsverstoß deckt Fahrt unter Alkoholeinfluss auf

Die Polizei Schiffdorf stoppte in der Nacht zu Samstag einen 23jährigen Pkw-Fahrer aus Loxstedt, der auf der B 71 zu schnell unterwegs war und stellten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab ein Wert von über 1,2 Promille. Nach einer durchgeführter Blutprobe wurde der Führerschein sichergestellt und der Fahrer durfte seinen Heimweg fußläufig antreten.

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Loxstedt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitagabend beim Durchfahren einer Linkskurve, in der Hohewurthstraße, Fahrtrichtung B71, ein Verkehrszeichen sowie Leitpfosten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf zu melden.

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