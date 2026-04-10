Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Geestland

Geestland/Elmlohe. Am Donnerstag, 09.04.2026 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K60 in Geestland. Eine 83-jährige Bremerhavenerin befuhr die Kreisstraße in Fahrtrichtung Elmlohe als sie in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem entgegenkommenden Pkw eines 53-Jährigen aus Hemmoor kollidiert. Dabei verletzt sich die 83-Jährige leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

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Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kind

Wurster Nordseeküste/Spieka. Am Donnerstag, 09.04.2026, kam es gegen 18:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Eine 70-jährige Frau aus der Wurster Nordseeküste befuhr die Wurster Straße in Spieka in Richtung Ortsmitte, als ein 7-jähriger aus Spieka auf die Fahrbahn lief. Die 70-Jährige konnte trotz eines Ausweichversuchs nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Der 7-Jährige verletzte sich dabei glücklicherweise nur leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

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