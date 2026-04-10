PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbrüche

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. In der Zeit zwischen Mittwoch, 08.04.2026, 11:30 Uhr und Donnerstag, 09.04.2026, 14:45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Putze in Loxstedt ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und entwendeten eine Waschmaschine.

Personen, die im Tatzeitraum auffällige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei die Polizei in Schiffdorf (04706 9480) zu melden.

+++++

Cuxhaven. Am Donnerstag, 09.04.2026 kam es zwischen 14:300 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Straße Gammenteil in Cuxhaven. Die unbekannten Täter versuchten sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Glücklicherweise blieb es beim Versuch.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 14:19

    POL-CUX: Einbruch in Zahnarztpraxis

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Im Zeitraum zwischen Samstag, 04.04.206, 13:00 Uhr und Dienstag, 07.04.2026, 13:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis in der Predöhlstraße in Cuxhaven. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchwühlten die Praxis. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 14:18

    POL-CUX: Kraftstoffdiebstahl aus Kettenbagger

    Cuxhaven (ots) - Loxstedt / Bexhövede. In der Zeit zwischen Montag, 30.03.2026 16:00 Uhr und Mittwoch, 08.04.2026 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter etwa 300 Liter Dieselkraftstoff aus einem Kettenbagger an der Bundesstraße in Loxstedt-Bexhövede. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 14:17

    POL-CUX: Gartenhaus brennt vollständig ab

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am vergangenen Mittwoch, den 08.04.2026 kam es gegen 21:20 Uhr zu einem Brand in einem Kleingarten am Querkamp. Das Gartenhaus in einer Parzelle des Kleingartens brannte aus bislang ungeklärten Gründen vollständig ab. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Benita Englich Telefon: 04721-573-204 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren