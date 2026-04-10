Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbrüche

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. In der Zeit zwischen Mittwoch, 08.04.2026, 11:30 Uhr und Donnerstag, 09.04.2026, 14:45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Putze in Loxstedt ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und entwendeten eine Waschmaschine.

Personen, die im Tatzeitraum auffällige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei die Polizei in Schiffdorf (04706 9480) zu melden.

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Cuxhaven. Am Donnerstag, 09.04.2026 kam es zwischen 14:300 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Straße Gammenteil in Cuxhaven. Die unbekannten Täter versuchten sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Glücklicherweise blieb es beim Versuch.

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