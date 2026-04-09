POL-CUX: Gartenhaus brennt vollständig ab
Cuxhaven (ots)
Cuxhaven. Am vergangenen Mittwoch, den 08.04.2026 kam es gegen 21:20 Uhr zu einem Brand in einem Kleingarten am Querkamp. Das Gartenhaus in einer Parzelle des Kleingartens brannte aus bislang ungeklärten Gründen vollständig ab. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.
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