PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gartenhaus brennt vollständig ab

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am vergangenen Mittwoch, den 08.04.2026 kam es gegen 21:20 Uhr zu einem Brand in einem Kleingarten am Querkamp. Das Gartenhaus in einer Parzelle des Kleingartens brannte aus bislang ungeklärten Gründen vollständig ab. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 14:16

    POL-CUX: Katze verletzt - Zeugen gesucht

    Cuxhaven (ots) - Beverstedt. Am gestrigen Mittwoch, den 08.04.2026 erhielt die Polizei in Beverstedt einen Hinweis auf eine Tat, die bereits am Freitag, dem 27.03.26 zwischen 06.30 Uhr und 17.00 Uhr stattgefunden hat. Dabei wurde eine freilaufende Katze offensichtlich verletzt. Nach dem Freigang der Katze wurde bei dem Tier eine Verletzung durch den Tierhalter bemerkt. Bei einer anschließenden, tierärztlichen ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 14:47

    POL-CUX: Zusammenstoß auf Supermarktparkplatz

    Cuxhaven (ots) - Otterndorf. Am gestrigen Dienstag (07.04.2026) kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in der Stader Straße in Otterndorf. Ein 24-Jähriger aus Belum übersah beim rückwärts Ausparken den hinter dem Pkw gehenden 67-Jährigen aus Neunkirchen. Der 67-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und brach sich den linken Knöchel. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren