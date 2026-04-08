POL-CUX: Pkw-Brand auf der BAB 27
Cuxhaven (ots)
Am Dienstag (07.04.2026) befuhr ein 50-jähriger Bremerhavener gegen 23:50 Uhr die BAB 27 in Richtung Walsrode, als er zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Neuenwalde Qualm aus seinem Motorraum feststellte. Nachdem der Pkw auf dem Standstreifen gestoppt wurde, geriet dieser in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. Die Autobahn wurde für ca. 30 Minuten ab der Anschlussstelle Nordholz in Richtung Walsrode voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.
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