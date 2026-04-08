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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall: Pkw-Anhänger Gespann kippt auf der BAB27 um

Cuxhaven (ots)

Am Dienstag (07.04.2026) befuhr ein 55-jähriger Bielefelder gegen 12:30 Uhr mit seinem Land Rover und Anhänger die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Walsrode. Auf dem Anhänger wurde ein weiterer Pkw mitgeführt. Zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Bremerhaven-Zentrum schaukelte sich der Anhänger auf, wodurch das gesamte Gespann ins Schlingern geriet und auf die Seite fiel. Bei dem Unfall verletzte sich niemand. Zum Zwecke der Bergung musste die Autobahn zunächst halbseitig und später für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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