Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Mal Kraftstoffdiebstahl

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Im Zeitraum zwischen Samstag, 04.04.2026 12:00 Uhr bis Dienstag, 07.04.2026 entwendeten unbekannte Täter ca. 600 Liter Diesel Kraftstoff aus einer Sattelzugmaschine in der Helmut-Neynaber-Straße in Loxstedt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

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Geestland/Ankelohe. Zwischen Donnerstag, 02.04.2026, 15:00 Uhr und Dienstag, 07.04.2026, 06:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter etwa 115 Liter Dieselkraftstoff aus einem Ackerschlepper in der Lindenallee in Geestland.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

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