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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilungen der PI Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

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Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsbereich des PK Hemmoor führen zu mehreren Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren

Die Polizei Hemmoor hat am Ostersamstag mehrere Fahrzeugführer kontrolliert, welche ihre Fahrt anschließend nicht fortsetzen durften. Gegen 11:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Hemmoor einen 45-jährigen Fahrer eines E-Scooters in Cadenberge. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter nicht über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügt. Kurz darauf fielen den Beamten jeweils eine 15-jährige und eine 14-jährige auf E-Scootern unabhängig voneinander im Bereich Hemmoor auf. Auch diese E-Scooter verfügte nicht über eine gültige Haftpflicht. Zu guter Letzt kontrollierten die Beamtengegen Abend noch einen weiteren E-Scooter in Hemmoor. Auch hier konnte der 38-jährige Hemmoorer keinen gültigen Versicherungsschutz vorweisen. Alle Betroffenen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen 13:00 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten einen 61-jährigen, männlichen Fahrzeugführer, eines Kleinkraftrads im Bereich Hechthausen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei ihm deutlich wahrnehmbarer Atemalkohol festgestellt werden. Der Grund hierfür war schnell gefunden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,8 Promille. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

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Einbruch in Bäckerei

In der Nacht vom 04.04.2026 auf den 05.04.2026 kam es in Hechthausen in der Straße Steinberg zu einem Einbruchdiebstahl in die örtliche Bäckerei. Nach bisherigem Ermittlungsstand hat eine unbekannte Täterschaft mittels Schachtabdeckung das Schaufenster der Bäckerei eingeschlagen und sich so Zugang zum Objekt verschafft. Inwieweit Diebesgut erlangt wurde ist bislang unbekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hemmoor (Tel.: 04771-607115) zu melden.

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Brand eines Anbaus eines Einfamilienhauses

Loxstedt - Am Samstag, den 04.04.2026, gegen 14:10 Uhr, kommt es in einem Anbau eines Einfamilienhauses in der Hohewurthstraße zu einer starken Rauchentwicklung. Bereits kurze Zeit später gerät der Anbau in Vollbrand. Ein Übergreifen des Brandes auf das eigentliche Wohnhaus kann durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird auf circa 100.000EUR geschätzt.

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Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
i.A. Ihnken, KHKin
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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