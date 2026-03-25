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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Verkehrsunfallflucht in der Von-Steuben-Straße - Zeugen gesucht

Sögel (ots)

Gestern kam es zwischen 08:00 Uhr und 14:40 Uhr in der Von-Steuben-Straße in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau parkte ihren weißen Citroën C4 Cactus am Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Dellen und Kratzer am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Da der Verursacher sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, bittet die Polizei Hümmling-Sögel Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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