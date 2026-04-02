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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Liegenbleiber in der Baustelle sorgt für Sperrung auf der A27

Cuxhaven (ots)

Am Donnerstagmorgen, 02.02.2026 gegen 04:00 Uhr, blieb ein Pkw Mercedes auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven auf Grund fehlendem AdBlue liegen. Unglücklicherweise schaltet der Pkw ab, als er sich in der einspurigen Baustelle zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel befand. Dahinter befindliche Fahrzeuge konnte den Liegenbleiber nicht passieren, weshalb eine Vollsperrung an der Anschlussstelle Hagen eingerichtet werden musste. Die Sperrung blieb bis 06:40 Uhr bestehen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der 33-jährige Führer des Mercedes war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er muss nun mit mehreren Verfahren rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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