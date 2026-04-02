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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Spaden - Transporter stark beschädigt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Spaden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (31.03./01.04.2026) wurde ein Ford Transporter, welcher auf einem Parkplatz an der Straße Im Neufelder Moor in Spaden abgestellt war, massiv beschädigt. Die Spuren und Beschädigungen deuten darauf hin, dass der Transporter durch einen LKW beschädigt wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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