Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilungen der PI Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

+++++++

Verfolgungsfahrt in Spaden

Schiffdorf-Spaden - Am Karfreitag, den 03.04.2026, beabsichtigten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf gegen 14:40 Uhr drei Kleinkrafträder im Bereich der Leher Straße zu kontrollieren. Dabei war an einem der Fahrzeuge kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht; ein weiteres war verdeckt. Die drei Fahrzeugführer flüchteten anschließend vor dem Streifenwagen und fuhren dabei mit stark überhöhter Geschwindigkeit und gefährlicher Fahrweise durch den Ortsteil Spaden bis hin zum Radweg zwischen der Verlängerung Marnkeweg und der Schiffdorfer Stauschleuse. Anschließend flüchteten sie weiter über angrenzende Feldwege und gefährdeten am Wanderweg der Geeste mindestens eine Fußgängerin. Die drei aus Bremerhaven stammenden Fahrzeugführer, davon zwei Jugendliche und ein Heranwachsender, konnten im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Alle waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sie müssen sich nun unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und weiteren Delikten verantworten. Die benutzten Kleinkrafträder wurden beschlagnahmt. Personen, die durch das Verhalten der Fahrzeugführer gefährdet wurden oder Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter 04706/9480 zu melden.

+++++

Baumunfall - Fahrzeugführer schwer verletzt

Beverstedt - Am Karfreitag, den 03.04.2026, gegen 09:45 Uhr, kommt es auf der L 134 in Höhe des Umspannwerkes Beverstedt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger aus Beverstedt befuhr mit seinem Pkw der Marke VW die Stubbener Landstraße und kam auf gerader Strecke aus derzeit noch nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Durch den Aufprall wurde der alleinbeteiligte Fahrzeugführer schwer verletzt und einer örtlichen Klinik mittels Rettungswagen zugeführt. Der Pkw wurde durch den Aufprall stark deformiert, der Schaden wird derzeit auf ca. 20.000 EUR beziffert.

+++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell