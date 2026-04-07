PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrraddiebstähle aus Kellerräumen

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf-Spaden. In der Zeit von Samstag, 04.04.2026 bis Ostermontag, 06.04.2026 kam es zu zwei Fahrraddiebstählen in der Leher Landstraße in Spaden. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zugang zu den Kellerräumlichkeiten des Mehrfamilienhauses und brach dort in die teils verschlossenen Räume ein. Aus diesen entwendete er zwei Fahrräder. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Zusätzlich kam es zu Einbrüchen in zwei weitere Kellerräume im nahegelegenen Meerseweg. Hier wurde jedoch nichts entwendet. Es besteht der Verdacht, dass die Taten im Zusammenhang stehen.

Sollte es Zeugen geben, die Hinweise zu den Taten geben können, werden diese gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Rufnummer 04706/948-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 12:24

    POL-CUX: Pressemitteilungen der PI Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - +++++ Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsbereich des PK Hemmoor führen zu mehreren Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren Die Polizei Hemmoor hat am Ostersamstag mehrere Fahrzeugführer kontrolliert, welche ihre Fahrt anschließend nicht fortsetzen durften. Gegen 11:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Hemmoor einen 45-jährigen Fahrer eines E-Scooters in Cadenberge. Hierbei ...

    mehr
  • 04.04.2026 – 11:41

    POL-CUX: Pressemitteilungen der PI Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - +++++++ Verfolgungsfahrt in Spaden Schiffdorf-Spaden - Am Karfreitag, den 03.04.2026, beabsichtigten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf gegen 14:40 Uhr drei Kleinkrafträder im Bereich der Leher Straße zu kontrollieren. Dabei war an einem der Fahrzeuge kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht; ein weiteres war verdeckt. Die drei Fahrzeugführer flüchteten anschließend vor dem ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 12:03

    POL-CUX: Polizeiberichte für den Bereich Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - Derzeit liegen keine presserelevanten Sachverhalte vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven i.A. Nicole Spielmann Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren