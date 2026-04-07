Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrraddiebstähle aus Kellerräumen

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf-Spaden. In der Zeit von Samstag, 04.04.2026 bis Ostermontag, 06.04.2026 kam es zu zwei Fahrraddiebstählen in der Leher Landstraße in Spaden. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zugang zu den Kellerräumlichkeiten des Mehrfamilienhauses und brach dort in die teils verschlossenen Räume ein. Aus diesen entwendete er zwei Fahrräder. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Zusätzlich kam es zu Einbrüchen in zwei weitere Kellerräume im nahegelegenen Meerseweg. Hier wurde jedoch nichts entwendet. Es besteht der Verdacht, dass die Taten im Zusammenhang stehen.

Sollte es Zeugen geben, die Hinweise zu den Taten geben können, werden diese gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Rufnummer 04706/948-0 zu melden.

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