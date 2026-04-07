PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradunfall - Person leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am 06.04.2026, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Straße Zur Niederweserbahn zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Ein 19-jähriger Fahranfänger aus Bremen verunfallte alleinbeteiligt als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch den Sturz erlitt der Fahrzeugführer einen Bruch des Handgelenks und wurde in eine örtlichen Klinik zugeführt. Das Motorrad wurde beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 14:50

    POL-CUX: Fahrraddiebstähle aus Kellerräumen

    Cuxhaven (ots) - Schiffdorf-Spaden. In der Zeit von Samstag, 04.04.2026 bis Ostermontag, 06.04.2026 kam es zu zwei Fahrraddiebstählen in der Leher Landstraße in Spaden. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zugang zu den Kellerräumlichkeiten des Mehrfamilienhauses und brach dort in die teils verschlossenen Räume ein. Aus diesen entwendete er zwei Fahrräder. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Zusätzlich kam ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 12:24

    POL-CUX: Pressemitteilungen der PI Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - +++++ Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsbereich des PK Hemmoor führen zu mehreren Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren Die Polizei Hemmoor hat am Ostersamstag mehrere Fahrzeugführer kontrolliert, welche ihre Fahrt anschließend nicht fortsetzen durften. Gegen 11:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Hemmoor einen 45-jährigen Fahrer eines E-Scooters in Cadenberge. Hierbei ...

    mehr
  • 04.04.2026 – 11:41

    POL-CUX: Pressemitteilungen der PI Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - +++++++ Verfolgungsfahrt in Spaden Schiffdorf-Spaden - Am Karfreitag, den 03.04.2026, beabsichtigten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf gegen 14:40 Uhr drei Kleinkrafträder im Bereich der Leher Straße zu kontrollieren. Dabei war an einem der Fahrzeuge kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht; ein weiteres war verdeckt. Die drei Fahrzeugführer flüchteten anschließend vor dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren