Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradunfall - Person leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am 06.04.2026, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Straße Zur Niederweserbahn zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Ein 19-jähriger Fahranfänger aus Bremen verunfallte alleinbeteiligt als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch den Sturz erlitt der Fahrzeugführer einen Bruch des Handgelenks und wurde in eine örtlichen Klinik zugeführt. Das Motorrad wurde beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

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